FLA Cup. Drobne problemy Manchesteru City, pewny triumf Liverpool FC

"The Citizens" byli niemal murowanym faworytem starcia z grającym w League One rywalem, lecz niespodziewanie, od 22. minuty zmuszeni byli do odrabiania strat. Hanlan wykorzystał przytomne dogranie na piąty metr i kompletnie zaskoczył stojącego między słupkami Steffena.

Odpowiedź City była jednak piorunująca - w 29. minucie do wyrównania doprowadził De Bruyne (strzał z ostrego kąta w kierunku dalszego słupka), zaś gole Sterlinga (32. minuta) i Fodena (46.) rzuciły kopciuszka na kolana. Po przerwie podwoiło swój dorobek - trafiali Torres (71.), Mahrez (84.) oraz Palmer (89.).



Anglia - Puchar Ligi

2021-09-21 20:45 | Stadion: Etihad Stadium | Arbiter: Robert Jones Manchester City Wycombe Wanderers FC 6 1 DO PRZERWY 3-1 K. De Bruyne 29' R. Mahrez 43',83' P. Foden 45' Ferran Torres 71' C. Palmer 88' B. Hanlan 22'

Liverpool w meczu z Norwich już w 4. minucie objął prowadzenie dzięki bramce Minamino. Gospodarze w 42. minucie mogli doprowadzić do remisu - egzekwowali wtedy rzut karny, lecz Tzolis nie zdołał zaskoczyć Kellehera. Zamiast 1-1 mieliśmy 0-2. Po zmianie stron Origi dał swojej ekipie kolejne trafienie. Wynik starcia ustalił po przerwie Minamino, trafiając w 80. minucie.

W spotkaniu nie wystąpił Płacheta (Norwich).





Anglia - Puchar Ligi

2021-09-21 20:45 | Stadion: Carrow Road | Widzów: 26353 | Arbiter: Darren England Norwich City Liverpool FC 0 3 DO PRZERWY 0-1 T. Minamino 4',80' D. Origi 50'

Mateusz Klich rozpoczął mecz Leeds United z Fulham w wyjściowym składzie i grał do 69. minuty. Do wyłonienia lepszego z tej dwójki potrzebne były rzuty karne, bowiem w regulaminowym czasie gry gole nie padły. "Wojnę nerwów" wygrał zespół Polaka.



Anglia - Puchar Ligi

2021-09-21 20:45 | Stadion: Craven Cottage | Widzów: 11299 | Arbiter: Tim Robinson Fulham Londyn Leeds United 0 0 PO DOGRYWCE, KARNE 5⁃6

