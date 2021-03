Grzegorz Krychowiak zapewnił Lokomotiwowi Moskwa trzy punkty w starciu z FK Ufa. Pomocnik "Loko" strzelił jedynego gola w tym spotkaniu, wpisując się na listę strzelców w 80. minucie. "Krycha" oraz Maciej Rybus rozegrali pełne spotkanie.

Obaj reprezentanci Polski znaleźli w w kadrze selekcjonera Paulo Sousy, ogłoszonej na marcowe mecze eliminacji mistrzostw świata 2022. "Biało-Czerwoni" zmierzą się kolejno z Węgrami, Andorą i Anglią.



Pojedynek drużyny z Ufy z ekipą Lokomotiwu był starciem dwóch różnych sił w rosyjskiej ekstraklasie. Zespół Polaków ciągle jest w grze o Ligę Mistrzów, z kolei gospodarze przed tą kolejką tylko o punkt wyprzedzali FC Tambow, czyli outsidera rozgrywek. Tu kolejność niewiele zmienia, bo dwa ostatnie zespoły po sezonie żegnają się z Priemjer Ligą.



Faworyt nie wszedł w to spotkanie najlepiej i pierwsza połowa zakończyła się niespodziewanie bez gola dla ze strony stołecznych piłkarzy.

Grzegorz Krychowiak bohaterem

Po zmianie stron gracze gości wciąż długo bili głową w mur. Gdy coraz bliżej było niespodziewanego rozstrzygnięcia, o losach spotkania przesądził Krychowiak. Do sytuacji doszło po kornerze, a wielką rolę odegrał wprowadzony minutę wcześniej Eder, który wygrał w polu karnym pojedynek główkowy. Wtedy Polak zerwał się do piłki, o pozycji spalonej nie było mowy, uprzedził bramkarza i z najbliższej odległości, mocnym strzałem pod poprzeczkę, zmusił bramkarza do kapitulacji.

W rozgrywkach ligowych był to piąty gol "Krychy" w tym sezonie. Jego statystyki uzupełnia jedna bramka w Pucharze Rosji oraz dwie asysty.

Zespół Polaków tym samym podtrzymał passę wygranych meczów do pięciu ostatnich spotkań, z wydatnym udziałem Krychowiaka.