Finalista Ligi Mistrzów na celowniku Saudyjczyków. Chce go klub Ronaldo

Jesteśmy świadkami kolejnej futbolowej rewolucji. Saudyjczycy postanowili wejść do świata piłki nożnej z pełną mocą. Na początku roku zasygnalizowali swoje zamiary, ściągając do ligi Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, choć ma już 38 lat, nadal jest jedną z największych sportowych marek świata. Nawet jeśli nie gwarantuje najwyższego poziomu sportowego, bez wątpienia zapewnia rozpoznawalność, medialność i rozgłos. - Ściągnięcie Ronaldo było zabiegiem marketingowym, a teraz liga chce też rozwijać się pod kątem czysto sportowym. Ambitnym celem Saudyjczyków jest wejście do grona pięciu najmocniejszych rozgrywek świata - mówił w rozmowie z nami Mateusz Łajczak, polski trener pracujący z drużyną U-19 w saudyjskim Abha Club.