Finał na horyzoncie, nagle taka decyzja ws. Bednarka i Kiwiora. Portugalczycy nawet się nie wahali
Już za kilkadziesiąt godzin FC Porto zagra o pierwsze trofeum sezonu 2026/2027 - Superpuchar Portugalii. Obecni mistrzowie kraju są murowanymi faworytami do zwycięstwa. Przed starciem z Torreense Portugalię obiegła informacja, która z pewnością ucieszy dwóch reprezentantów Polski - Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora.
W poprzednim sezonie FC Porto stało się dużo bliższe sercom polskich kibiców. Klub ten postanowił bowiem ściągnąć do siebie aż trzech reprezentantów kraju nad Wisłą - Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora, a w późniejszym czasie również Oskara Pietuszewskiego. Ruchy te okazały się strzałem w dziesiątkę.
Polacy z marszu stali się niekwestionowanym fundamentem ekipy, która sezon 2025/2026 zakończyła jako mistrz Portugalii. Kibice "Smoków" pokochali polski tercet, będąc w stanie wybaczać im nawet najbardziej bolesne błędy. Nasi reprezentanci odwdzięczyli się natomiast z nawiązką, walnie przyczyniając się do końcowego sukcesu ekipy Francesco Fariolego.
Kibice z wyraźnym sygnałem ws. Polaków. To musiało się tak skończyć
Obecnie FC Porto stoi natomiast przed szansą zainkasowania kolejnego ważnego trofeum. Już 1 sierpnia o godzinie 21:15 odbędzie się finał Superpucharu Portugalii. "Smoki" zmierzą się w nim ze zwycięzcami zeszłorocznej edycji Taca de Portugal - Torreense. Nic dziwnego, że to właśnie ekipa Fariolego jest stawiana w roli faworytów nadchodzącego pojedynku.
Kilkadziesiąt godzin przed wspomnianym starciem portugalski portal "A Bola" postanowił zagrać ze swoimi użytkownikami w pewną grę. Poproszono ich o wytypowanie zawodników, którzy powinni znaleźć się w wyjściowej jedenaste podczas nadchodzącego meczu finałowego. Ankietowani mogli wybrać 11 spośród 26 zaproponowanych graczy. Wyniki w szczególności ucieszą kibiców z kraju nad Wisłą.
Na szczycie zestawienia znalazło się bowiem dwóch reprezentantów Polski. Najwięcej głosów (8.8%) otrzymał Jan Bednarek. Tuż za jego plecami (8.7%) znalazł się natomiast Jakub Kiwior. Duet "Biało-czerwonych" defensorów wyprzedził takich zawodników jak: Froholdt (8.6%), Andre Silva (8.5%) oraz Alberto Costa (8%). W zestawieniu znalazł się również Oskar Pietuszewski, który wciąż zmaga się jednak ze skutkami przedsezonowego urazu. Nie przeszkodziło to jednak, aby nastolatek z kraju nad Wisłą zgarnął 3.7% głosów portugalskich kibiców, wyprzedzając wielu sprawnych zawodników. Powyższe wyniki idealnie obrazują, jak wielkim szacunkiem na Półwyspie Iberyjskim darzeni są podopieczni Jana Urbana.