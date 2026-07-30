W poprzednim sezonie FC Porto stało się dużo bliższe sercom polskich kibiców. Klub ten postanowił bowiem ściągnąć do siebie aż trzech reprezentantów kraju nad Wisłą - Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora, a w późniejszym czasie również Oskara Pietuszewskiego. Ruchy te okazały się strzałem w dziesiątkę.

Polacy z marszu stali się niekwestionowanym fundamentem ekipy, która sezon 2025/2026 zakończyła jako mistrz Portugalii. Kibice "Smoków" pokochali polski tercet, będąc w stanie wybaczać im nawet najbardziej bolesne błędy. Nasi reprezentanci odwdzięczyli się natomiast z nawiązką, walnie przyczyniając się do końcowego sukcesu ekipy Francesco Fariolego.

Kibice z wyraźnym sygnałem ws. Polaków. To musiało się tak skończyć

Obecnie FC Porto stoi natomiast przed szansą zainkasowania kolejnego ważnego trofeum. Już 1 sierpnia o godzinie 21:15 odbędzie się finał Superpucharu Portugalii. "Smoki" zmierzą się w nim ze zwycięzcami zeszłorocznej edycji Taca de Portugal - Torreense. Nic dziwnego, że to właśnie ekipa Fariolego jest stawiana w roli faworytów nadchodzącego pojedynku.

Kilkadziesiąt godzin przed wspomnianym starciem portugalski portal "A Bola" postanowił zagrać ze swoimi użytkownikami w pewną grę. Poproszono ich o wytypowanie zawodników, którzy powinni znaleźć się w wyjściowej jedenaste podczas nadchodzącego meczu finałowego. Ankietowani mogli wybrać 11 spośród 26 zaproponowanych graczy. Wyniki w szczególności ucieszą kibiców z kraju nad Wisłą.

Na szczycie zestawienia znalazło się bowiem dwóch reprezentantów Polski. Najwięcej głosów (8.8%) otrzymał Jan Bednarek. Tuż za jego plecami (8.7%) znalazł się natomiast Jakub Kiwior. Duet "Biało-czerwonych" defensorów wyprzedził takich zawodników jak: Froholdt (8.6%), Andre Silva (8.5%) oraz Alberto Costa (8%). W zestawieniu znalazł się również Oskar Pietuszewski, który wciąż zmaga się jednak ze skutkami przedsezonowego urazu. Nie przeszkodziło to jednak, aby nastolatek z kraju nad Wisłą zgarnął 3.7% głosów portugalskich kibiców, wyprzedzając wielu sprawnych zawodników. Powyższe wyniki idealnie obrazują, jak wielkim szacunkiem na Półwyspie Iberyjskim darzeni są podopieczni Jana Urbana.

Jan Bednarek Miguel Lemos AFP

Jakub Kiwior MIGUEL RIOPA AFP

Oskar Pietuszewski MIGUEL RIOPA AFP





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