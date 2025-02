Filar reprezentacji Polski wykluczony z kadry. W tle hitowy transfer

Przemysław Frankowski przez ostatnie lata gry we Francji zbudował sobie pozycję, która w pewnym momencie stawiała go być może nawet w czołówce ligi na swojej pozycji. Zimą do Polaka niespodziewanie zgłosiło się tureckie Galatasaray, które widziałoby naszego kadrowicza u siebie. Negocjacje w sprawie transferu trwają. W związku z tym wahadłowy nie znalazł się w kadrze na spotkanie z OGC Nice.