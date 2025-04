FIFA znów to zrobiła. Głośno o Szczęsnym, wybór dnia nie był przypadkowy

Kończy się już powoli wyjątkowy dzień dla Wojciecha Szczęsnego. Polak 18 kwietnia obchodzi swoje 35. urodziny. Początkowo planował celebrować je na zasłużonej emeryturze. Po kontuzji Marca-Andre ter Stegena pozyskała go jednak FC Barcelona. I nie pożałowała. Gdy tylko warszawianin wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie, to podopieczni Hansiego Flicka byli wręcz nie do zatrzymania. Seria ponad 20 spotkań bez porażki zakończyła się dopiero we wtorkowy wieczór, kiedy "Dumę Katalonii" zatrzymała Borussia Dortmund.

