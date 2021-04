FIFA zawiesiła dwie reprezentacje. Powód: wtrącanie się władz

Czad i Pakistan zostały do odwołania zawieszone w strukturach Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej FIFA. W wypadku Czadu powodem jest ingerencja władz rządowych w struktury federacji piłkarskiej tego kraju. W wypadku Pakistanu sprawa jest bardziej tajemnicza.

Zawieszanie członków w wypadku, gdy w struktury federacji ingerują władze państwowe to procedura często stosowana przez FIFA. Swego czasu, podczas konfliktu szefa PZPN Mariana Dziurowicza z ministrem sportu Jackiem Dębskim, także Polska była zagrożona taką karą. To narzędzie pozwala FIFA utrzymywać autonomię władz piłkarskich w każdym kraju.



Teraz w prawach członka federacji zawieszony został Czad w Afryce - tu powód został wyrażony wprost. To ingerencja władz tego kraju w struktury organizacji piłkarskiej. Nieco bardziej tajemnicza jest sprawa Pakistanu, bo on został zawieszony z powodu "ingerencji osób trzecich", jak podała FIFA. O jakie osoby chodzi, nie wiadomo. Prawdopodobnie chodzi o fałszerstwa podczas wyborów władz tej federacji.



Jak informuje FIFA, reprezentacje Czadu i Pakistanu oraz ich drużyny klubowe nie są już uprawnieni do udziału w międzynarodowych zawodach do czasu zniesienia zawieszenia. Inni członkowie FIFA muszą wystrzegać się kontaktów sportowych z zawieszonymi członkami federacji pod groźbą dyskwalifikacji.

Reprezentacja Czadu nie uczestniczy już w walce o mundial 2022. Został wyeliminowany w fazie wstępnej przez Sudan. Z eliminacji przyszłorocznego Pucharu Narodów Afryki zespół został usunięty. Pakistan także odpadł już z walki o mistrzostwa świata, wyeliminowała go Kambodża.