Okazuje się jednak, że to nie jedyna niespodzianka szykowana w najbliższym czasie przez szefa światowej federacji - Gianniego Infantino .

Narodowy obiekt jest własnością państwa, a do 30 czerwca 2025 roku zarządza nim konsorcjum, złożone z dwóch podmiotów - Vinci i Bouygues.

FIFA zainteresowana Stade de France? Najbliższy przetarg ruszy w 2025 roku

Według "L'Equipe" obiekt wyceniany jest na około 600 milionów euro, a koszt ewentualnych prac renowacyjnych na ok. 300-400 mln . Z przenosinami do Saint-Denis wielokrotnie łączono Paris Saint-Germain , jednak dziennik wyklucza taką możliwość z racji braku zainteresowania ze strony klubu .

Stade de France położony na przedmieściach Paryża został oddany do użytku w styczniu 1998 roku w związku z mistrzostwami świata, jakie odbywały się we Francji. To właśnie tam odbył się również wielki finał. Od tego samego roku cyklicznie rozgrywane jest na nim decydujące spotkanie o Puchar Francji.