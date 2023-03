Dyskusja nad wprowadzeniem hokejowego przepisu do rywalizacji piłkarzy odbędzie się na posiedzeniu International Football Association Board (IFAB). To podmiot zajmujący się tworzeniem i nowelizacją zasad gry w futbolu i futsalu. Spotkanie zaplanowano na najbliższy weekend w Londynie .

Gotowy projekt zmian trafił już na biurko Gianniego Infantino . Szef FIFA jest gorącym orędownikiem rewolucyjnego pomysłu. Uważa, że nieefektywny czas gry to prawdziwa plaga współczesnego futbolu .

Infantino i Wenger chcą zrewolucjonizować futbol. Zmiany planowane są na 2024 rok

To niejedyna zmiana, której w najbliższym czasie powinni się spodziewać fani futbolu. Jeszcze w tym roku w życie ma wejść przepis, mówiący o tym, że nadmiernie długa celebracja zdobycia gola będzie uznawana za... kradzież czasu. Co to znaczy "nadmiernie długa"? Mówi się o granicy 90 sekund.