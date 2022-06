FIFA umożliwia zawieszenie kontraktu. Dobra wiadomość dla Krychowiaka

FIFA we wtorek ogłosiła oficjalną decyzję na mocy której zawodnicy zagraniczni piłkarze klubów z Ukrainy i Rosji będą mogli zawiesić swoje kontrakty z klubem aż do 30 czerwca 2023 roku. To przedłużenie specjalnego rozwiązania, którego FIFA zastosowała tuż po wybuchu wojny.

To znakomita wiadomość m.in. dla Grzegorza Krychowiaka. Polski pomocnik wiosną skorzystał z tej opcji, przenosząc się na wypożyczenie do AEK-u Ateny. Teraz jednak kontrakt obligował go do powrotu do Krasnodaru.

- Na dziś sytuacja wygląda tak, że muszę wrócić do Rosji, wznowić przygotowania i zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Najpierw muszę jednak porozmawiać z klubem i dowiedzieć się, jak oni to wszystko widzą - mówił Polski pomocnik podczas niedawnego zgrupowania reprezentacji Polski.

Teraz "Krycha" raz jeszcze będzie mógł skorzystać ze specjalnego okienka transferowego, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Krasnodarem.

Grzegorz Krychowiak i Sebastian Szymański będą mogli odejść z rosyjskich klubów

W podobnej sytuacji znajduje się Sebastian Szymański, którego kontrakt z Dynamem Moskwa wygasa dopiero w 2026 roku. Reprezentant Polski już wcześniej zapowiedział jednak, że latem wyjedzie z Rosji. Z kolei Rafał Augustyniak opuści Ural Jekaterynburg, ponieważ jego kontrakt dobiega już końca.

W innej sytuacji jest Maciej Rybus, który z Lokomotiwu Moskwa odszedł do stołecznego Spartaka. Piłkarz został już poinformowany, że z tego powodu nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu reprezentacji Polski.

"FIFA w dalszym ciągu potępia dalsze użycie siły przez Rosję na Ukrainie i wzywa do szybkiego zaprzestania wojny i powrotu do pokoju" - zaapelowała światowa federacja.