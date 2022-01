FIFA The Best. Agent Benzemy grzmi po gali. "To brak szacunku dla futbolu"

Oprac.: Tomasz Brożek Piłka nożna

Podczas poniedziałkowej gali FIFA The Best Robert Lewandowski odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza 2021 roku i znalazł się w najlepszej jedenastce. W zestawieniu zabrakło za to miejsca dla gwiazdy Realu Madryt - Karima Benzemy, na co dosadnie zareagował jego agent, grzmiąc w mediach społecznościowych o "braku szacunku dla futbolu".

Zdjęcie Karim Benzema nie znalazł się w najlepszej jedenastce podczas gali FIFA The Best / Soccrates Images / Contributor / Getty Images