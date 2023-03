Polska przeprowadziła go na sześciu stadionach: w Łodzi, Lublinie, Tychach, Bydgoszczy, Bielsku-Białej i Gdyni. Triumfowała wówczas Ukraina po pokonaniu w finale Korei Południowej. Trzeba przyznać, że kraje europejskie relatywnie rzadko organizują tego typu imprezy, a już na pewno kraje europejskie, które gościły dorosły mundial. Turniej mistrzostw świata U-20 gościł dotąd w ZSRR (1985 rok), Portugalii (w 1991 roku), Holandii (2005 rok) i właśnie Polsce.

Mundial U-20 jest częściej przyznawany państwom, który na duży albo nie mają szans, albo właśnie się o niego starają i ma to dla nich stanowić rodzaj testu i przetarcia. Takim krajem była Indonezja, która straciła prawo organizacji po tym, jak gubernator Bali odmówił wjazdu reprezentacji Izraela na ceremonię losowania mundialu.

To jedna z największych afer w dziejach futbolu, bowiem nigdy dotąd nie odebrano prawa organizacji mistrzostw z tak politycznych powodów. Mało tego, na tak krótki czas przed startem, który jest zaplanowany na 20 maja. I FIFA jest zdania, że ten termin nie powinien zostać naruszony. Zwłaszcza, że turniej był już raz przekładany - miał się odbyć w 2021 roku, ale wtedy plany pokrzyżowała pandemia.

IFA szuka gospodarza mistrzostw świata

Trzeba więc pilnie znaleźć nowego gospodarza, a nie jest to łatwe. Pierwsza zgłosiła się Argentyna, co jest o tyle interesujące, że ona nie ubiegała się o organizację tej imprezy w czasie standardowej procedury, zakończonej w październiku 2019 roku wyborem Indonezji. Miała być ona pierwszym gospodarzem dużej imprezy piłkarskiej z tej części świata. Wówczas, w 2019 roku o mundial młodzieżowy starały się kraje europejskie we wspólnej kandydaturze obejmującej Anglię, Francję, Włochy, Holandię i Portugalię. Wcześniej wycofały swe propozycje Brazylia, Peru, Tajlandia wraz z Birmą oraz kraje arabskie w łącznej propozycji Arabii Saudyjskiej, Emiratów Arabskich i Bahrajnu.