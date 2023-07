FIFA się w końcu ugięła. Dopuści ich do losowania eliminacji mundialu 2026

To koniec wielkiej afery w afrykańskim futbolu. Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) zniosła w poniedziałek 18-miesięczne zawieszenie federacji Zimbabwe (ZIFA), na kilka dni przed losowaniem afrykańskich kwalifikacji do mistrzostw świata 2026. Oznacza to, że zespół tego kraju będzie mógł wziąć w nim udział.