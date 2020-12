FIFA rozwiewa wątpliwości. Zawieszenie Trippiera ma zasięg globalny

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej wydała oświadczenie w sprawie zawieszenia nałożonego na Kierana Trippiera przez angielski związek (FA). Kara dyscyplinarna ma zasięg globalny, a Atletico Madryt musi nałożone sankcje respektować.

W oświadczeniu FIFA można przeczytać “Na prośbę Angielskiej Federacji Piłkarskiej komisja dyscyplinarna FIFA wyjaśnia, że sankcja nałożona na Kierana Trippiera ma zasięg globalny. Decyzja ta została podjęta 23 grudnia".

Angielskie media twierdzą, że były obrońca reprezentacji Anglii instruował swojego brata, aby postawił u bukmachera na jego transfer do Hiszpanii. Do wykroczenia doszło w lipcu 2019 roku, kiedy Tottenham Hotspur sprzedał Trippiera do Atletico Madryt.

Madrycki klub twierdzi, że nie został poinformowany w odpowiednim czasie o toczącym się postępowaniu i jego wyniku. Atletico upiera się, by móc wystawić obrońcę w składzie na kolejny mecz. Do tej pory Trippier wystąpił w każdym spotkaniu "El Atleti" w tym sezonie.



