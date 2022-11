By uniknąć np. sytuacji, w której zbyt często reprezentacje zrównywałyby się punktami i bramkami i o przejściu dalej decydowałyby inne czynniki (na co zwrócił swego czasu uwagę m.in. Marco van Basten w rozmowie z "Bildem"), FIFA może wprowadzić pewne ważne zmiany w regulaminie gier.

MŚ 2026 z rzutami karnymi... w fazie grupowej? W FIFA trwają dyskusje

Według doniesień "The Athletic" federacja rozważa bowiem, by już w grupach mogło dochodzić do serii rzutów karnych w przypadku remisów w podstawowym czasie spotkania, dzięki czemu zwycięzca "jedenastek" mógłby dopisać do swojego konta dodatkowy punkt lub po prostu eliminować rywala.