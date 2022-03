Do tragedii doszło na stadionie La Corregidora. Miejscowe media donoszą o największym dramacie w historii meksykańskiej piłki. Po śmierci co najmniej 17 osób rozgrywki zostały zawieszone. Policja prowadzi intensywne śledztwo.

"Byliśmy świadkami niedopuszczalnej i opłakanej w skutkach przemocy. Osoby odpowiedzialne za brak bezpieczeństwa na stadionie zostaną mocno ukarane. Bezpieczeństwo naszych graczy i kibiców jest priorytetem!" - napisał na Twitterze prezes ligi Mike Arriola.

W niedzielę w godzinach wieczornych komunikat wydała również FIFA. Nie zapowiada jednak żadnych kar. Zachęca natomiast do surowych konsekwencji lokalne władze.

"FIFA jest zszokowana tragicznym incydentem, który miał miejsce na stadionie La Corregidora w mieście Queretaro podczas meczu Queretaro z Atlasem. Skala przemoc była nie do przyjęcia. FIFA przyłącza się do Meksykańskiego Związku Piłki Nożnej i CONCACAF, potępiając ten barbarzyński incydent i zachęcając lokalne władze do szybkiego wymierzenia sprawiedliwości osobom odpowiedzialnym" - czytamy w oświadczeniu futbolowej centrali.

Przypomnijmy, że Meksyk - wraz z Kanadą i USA - ma być gospodarzem finałów MŚ w 2026 roku.

"Nasze myśli są ze wszystkimi, którzy ponieśli konsekwencje zdarzenia. Po raz kolejny FIFA chce podkreślić, że przemoc nie powinna mieć absolutnie żadnego miejsca w piłce nożnej i będziemy kontynuować współpracę ze wszystkimi stronami, aby wykorzenić ją z naszej gry" - to końcowy fragment komunikatu FIFA.

