FIFA przełożyła decyzję o wyborze gospodarza mundialu. Ruszyły spekulacje

Pierwsze piłkarskie mistrzostwa świata odbyły się w 1930 roku w Urugwaju, zatem kraju niedużym. Jedynie Szwajcaria w 1954 roku i ostatnio Katar w 2022 roku przebiły go pod względem mniejszego terytorium. Nie zmienia to faktu, że chociaż Urugwaj chciałby otrzymać ponownie organizację mistrzostw świata dla uczczenia ich setnej rocznicy, to jednak nie jest w stanie przeprowadzić turnieju sam.