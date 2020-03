FIFA pracuje nad szczegółami "piłkarskiego planu Marshalla", aby poradzić sobie z finansowymi skutkami pandemii koronawirusa, a jej zasoby szacuje się na 2,7 miliarda dolarów.

Nie chodzi tylko o kluby, ale także inne piłkarskie społeczności, które w wyniku epidemii będą traciły pieniądze.

"Futbolowa społeczność na całym świecie w mniejszym lub większym stopniu doświadcza poważnych problemów finansowych z powodu wybuchu koronawirusa" - powiedział rzecznik FIFA.



"Grozi to zakłóceniem i osłabieniem zdolności związków członkowskich FIFA i innych organizacji piłkarskich, takich jak ligi i kluby, do rozwijania, finansowania i prowadzenia działań piłkarskich na wszystkich poziomach gry, w tym zawodowych, nieprofesjonalnych, młodzieżowych i amatorskich. Przewiduje się, że w wielu częściach świata znaczna liczba osób zaangażowanych w piłkę nożną, w tym zarówno piłkarze, jak i piłkarki, pozostaną w wyjątkowo trudnych warunkach ekonomicznych" - stwierdził.



Rzecznik dodał, że z uwagi na mocną sytuację finansową FIFA organ ma obowiązek pomagać potrzebującym. Dokładny format i szczegóły tej pomocy nie zostały jeszcze ustalone, ale w tym tygodniu odbędą się dalsze konsultacje ze stowarzyszeniami członków FIFA, konfederacjami kontynentalnymi i innymi zainteresowanymi stronami.



Rzecznik powiedział, że choć wiele kwestii dotyczących sposobu dystrybucji zasobów i wdrożenia planu pozostaje do rozwiązania, mają one na celu "uzgodnienie i ogłoszenie go w najbliższej przyszłości".

Kampania wyborcza prezesa FIFA Gianniego Infantino w 2016 r. obejmowała plany dystrybucji zasobów organizacji. Wtedy zadeklarował: "Pieniądze FIFA to twoje pieniądze, to nie pieniądze prezesa".

Większość krajowych i międzynarodowych zawodów piłkarskich na całym świecie zostało zawieszonych z powodu pandemii, a kontynentalne turnieje jak Euro 2020 i Copa America zostały przełożone na przyszły rok.

Oryginalny plan Marshalla był planem Stanów Zjednoczonych mającym służyć odbudowie gospodarek krajów Europy Zachodniej po II wojnie światowej, obejmującym pomoc w postaci surowców mineralnych, produktów żywnościowych, kredytów i dóbr inwestycyjnych.

