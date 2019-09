FIFA. Poważne zmiany na rynku transferowym. Uderzenie w agentów piłkarskich?

Jasne określenie, ile agenci mogą zarabiać na transferach, a także ograniczenie liczby zawodników wypożyczonych przez dany klub – takie najważniejsze zmiany planuje Międzynarodowa Federacja Piłkarska. Ostateczne decyzje mają zapaść za miesiąc na posiedzeniu Rady FIFA.

O tym, że agenci piłkarscy mają dzisiaj ogromną władzę w futbolu nie trzeba nikogo przekonywać; że trzęsą rynkiem szczególnie w okresie okienek transferowych - również. Żadna grupa w zawodowej piłce nie zyskała tak bardzo na znaczeniu w ostatnich latach. Często jest to jednak wolna amerykanka.

FIFA przyznaje to wprost, bo jej władze właśnie zapowiedziały zmiany, które mają na celu "ochronę systemu jako całości i zapobieganie nadużyciom".

O co dokładnie chodzi? Zgodnie z przedstawionymi propozycjami, prowizja dla agenta powinna wynosić do 6 procent całości wynagrodzenia zakontraktowanego piłkarza, choć ta wartość mogłaby dochodzić do 10 proc. - gdy pieniądze będą wypłacane przez klub sprzedający zawodnika. Aby to lepiej kontrolować, środki z tego tytułu przechodziłyby przez specjalne ciało w FIFA (tzw. "izbę kompensacji") i dopiero później wpłacane menedżerom.

Jednocześnie ma być zakaz pobierania pieniędzy z dwóch źródeł, aby "uniknąć konfliktu interesów".

FIFA chce również przywrócić obowiązkową licencję dla agentów, którą zniesiono - choć nie wszędzie - przed czterema laty.

Ważne zmiany mają dotyczyć masowych wypożyczeń piłkarzy. Dzisiaj wiele bogatych klubów (m.in. Chelsea, Monaco, Juventus, Manchester City) stosuje taką politykę, że skupuje talenty, chcąc ograniczyć w ten sposób konkurencję i przekazuje niemal nieograniczoną (relatywnie) liczbę swoich graczy, aby potem ich lepiej sprzedać. Od przyszłego sezonu można byłoby wypożyczyć najwyżej ośmiu piłkarzy mających powyżej 21 lat, a dwa lata później - sześciu.



Ostateczne decyzje mają zapaść pod koniec października w Szanghaju.



