Jak poinformował bowiem madrycki Diario AS, właśnie na pierwszą dekadę lutego FIFA wyznaczyła ostatecznie termin rozegrania Klubowych Mistrzostw Świata . Te zaś odbędą się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Triumfator ostatniej Ligi Mistrzów miał tylko jedno życzenie - by ów termin nie kolidował z bezpośrednimi przygotowaniami do dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym Real zmierzy się z Liverpoolem . Pierwsze spotkanie na Anfield odbędzie się 21 lutego.

Dwie wyprawy Realu Madryt na Półwysep Arabski

Klubowi z Madrytu kolejna wyprawa na Bliski Wschód nie jest na rękę, ale nic nie może na to poradzić. Już w styczniu czeka do podróż do Arabii Saudyjskiej - tam rozegrany zostanie bowiem Superpuchar Hiszpanii. Ale nie w formie jednego meczu, a miniturnieju. "Królewscy" 11 stycznia zagrają więc z Valencią, a jeśli wygrają, to cztery dni później czeka ich starcie ze zwycięzcą z pracy Betis - Barcelona.