FIFA ogłosiła w sprawie mistrzostw świata. To niespotykana dotąd sytuacja

Argentyna, Urugwaj i Paragwaj, które będą gospodarzami trzech ze 104 meczów mistrzostw świata 2030, będą mogły automatycznie zakwalifikować się do turnieju , podobnie jak główni gospodarze, czyli Hiszpania, Portugalia i Maroko, ogłosiła w czwartek FIFA .

Jeśli wszystkie kryteria techniczne zostaną spełnione do końca 2024 roku, kiedy mija ostateczny termin, do turnieju automatyczny awans uzyska sześć drużyn z łącznej liczby 48 uczestników, co będzie niespotykaną dotąd proporcją.