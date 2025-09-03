FIFA ogłasza ws. Szymona Marciniaka. Zapadła decyzja. Polski sędzia dostał wiadomość

Nowy sezon w piłce klubowej dopiero co wystartował, więc zgodnie z tradycją, szybko przyszedł również czas na pierwszą przerwę na mecze reprezentacji narodowych. W jej trakcie Polska powalczy o bardzo ważne punkty na wyjeździe z Holandią i u siebie z Finlandią. Wyniki tych spotkań, szczególnie tego drugiego, może zadecydować o "być albo nie być" podopiecznych Jana Urbana na przyszłorocznym mundialu.

Szymon Marciniak zatrudniony przez FIFA. Polak poprowadzi mecz kwalifikacji na mundial

Z pewnością nie będzie to jedyny polski akcent podczas wrześniowych kwalifikacji na mistrzostwa świata. FIFA podjęła bowiem decyzję, że jedno z nadchodzących spotkań poprowadzi Szymon Marciniak.

Polski arbiter uda się wraz ze swoją załogą do Bazylei, gdzie poprowadzi spotkanie Szwajcarii z Kosowem. Zespoły te znajdują się w grupie B i będzie to dla nich pierwszy mecz w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata.

Arbitrami bocznymi w meczu Szwajcaria - Kosowo będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Paweł Raczkowski będzie pełnił rolę sędziego technicznego. W wozie VAR natomiast pracować będą Paweł Kwiatkowski oraz Wojciech Myć, czyli arbitrzy dobrze znani kibicom śledzącym PKO BP Ekstraklasę.

Faworytem tego meczu będą gospodarze, którzy dysponują o wiele bardziej jakościową kadrą i posiadają dużo większe doświadczenie, jeśli chodzi o grę na dużych turniejach. W tej samej grupie znajdują się jeszcze dwie reprezentacje - Szwecja i Słowenia.

Co ciekawe, mimo różnicy poziomów, Kosowo w niedalekiej przeszłości było bardzo niewygodnym rywalem dla Szwajcarii. Od 2022 roku reprezentacje te mierzyły się ze sobą trzykrotnie i za każdym razem padł remis.

