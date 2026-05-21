FIFA ogłasza, oto rywale Polski na mundialu. Będzie okazja do rewanżu
Reprezentacja Polski kobiet do lat 17 zakończyła niedawne mistrzostwa Europy na piątym miejscu. Ten sukces dał im awans na mistrzostwa świata, które na przełomie października i listopada zostaną rozegrane w Maroku. W czwartek w siedzibie FIFA dokonano losowania grup turnieju finałowego. Polki będą miały okazję zrewanżować się aktualnym mistrzyniom świata za porażkę sprzed dwóch lat.
W ostatnich dniach PZPN obwieścił kibicom wieści o niespodziewanym sukcesie. Wszystko z powodu reprezentacji Polski kobiet do lat 17, dla której docelową imprezą tego roku były mistrzostwa Europy organizowane w Irlandii Północnej. Drużyna prowadzona przez Paulinę Kawalec trafiła do wymagającej grupy i już na starcie otrzymała bardzo zimny prysznic. Bo inaczej nie można napisać o porażce 0:5 z kadrą Francji.
Tylko nieco lepiej było w starciu z Hiszpankami, zakończonym porażką "biało-czerwonych" wynikiem 1:4. Kluczowe dla Polek okazało się jednak spotkanie grupowe z reprezentacją Finlandii. Wygrana 1:0 dała im trzecie miejsce w grupie, a co za tym idzie, prawo gry przeciwko Anglii w meczu o 5. miejsce mistrzostw Europy.
Dodatkową stawką tego spotkania był awans na tegoroczne mistrzostwa świata, które na przełomie października i listopada odbędą się w Maroku. Finałowe starcie okazało się niezwykle szczęśliwe dla "biało-czerwonych", które po dublecie Zofii Burzan wygrały 2:0 i rozpoczęły świętowanie awansu na mundial.
Polki poznały rywalki na mistrzostwach świata U-17. Będzie okazja do rewanżu na mistrzyniach świata
Polki zagrają na mistrzostwach świata po raz drugi w historii. Poprzedni start miał miejsce dwa lata temu. Drużyna prowadzona wówczas przez Marcina Kasprowicza po bezbramkowych remisach z Brazylią i Japonią oraz wygranej 2:0 z Zambią zajęła drugie miejsce w grupie i awansowała do ćwierćfinału imprezy.
Wówczas Polki zmierzyły się z zawodniczkami z Korei Północnej. Po zaciętym meczu "biało-czerwone" odpadły przegrywając 0:1. Koreanki finalnie okazały się najlepszą drużyną całego turnieju. Po wygranych w półfinale z USA oraz finale z Hiszpankami Korea Północna po raz trzeci w historii została mistrzem świata kobiet U-17.
Los sprawił, że Polki po dwóch latach dostaną szanse rewanżu na zawodniczkach z tego kraju. W czwartek w Zurychu reprezentacja Polski kobiet do lat 17 poznała swoich rywali na nadchodzącym mundialu. Prócz Korei Północnej Polki zagrają również z Portoryko oraz jedną z reprezentacji, która przebrnie eliminacje w strefie afrykańskiej. Ostatnim rywalem Polek będzie jedna z czterech drużyn z grona: Benin, Gwinea, Nigeria oraz Sierra Leone.