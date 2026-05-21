W ostatnich dniach PZPN obwieścił kibicom wieści o niespodziewanym sukcesie. Wszystko z powodu reprezentacji Polski kobiet do lat 17, dla której docelową imprezą tego roku były mistrzostwa Europy organizowane w Irlandii Północnej. Drużyna prowadzona przez Paulinę Kawalec trafiła do wymagającej grupy i już na starcie otrzymała bardzo zimny prysznic. Bo inaczej nie można napisać o porażce 0:5 z kadrą Francji.

Tylko nieco lepiej było w starciu z Hiszpankami, zakończonym porażką "biało-czerwonych" wynikiem 1:4. Kluczowe dla Polek okazało się jednak spotkanie grupowe z reprezentacją Finlandii. Wygrana 1:0 dała im trzecie miejsce w grupie, a co za tym idzie, prawo gry przeciwko Anglii w meczu o 5. miejsce mistrzostw Europy.

Dodatkową stawką tego spotkania był awans na tegoroczne mistrzostwa świata, które na przełomie października i listopada odbędą się w Maroku. Finałowe starcie okazało się niezwykle szczęśliwe dla "biało-czerwonych", które po dublecie Zofii Burzan wygrały 2:0 i rozpoczęły świętowanie awansu na mundial.

Polki poznały rywalki na mistrzostwach świata U-17. Będzie okazja do rewanżu na mistrzyniach świata

Polki zagrają na mistrzostwach świata po raz drugi w historii. Poprzedni start miał miejsce dwa lata temu. Drużyna prowadzona wówczas przez Marcina Kasprowicza po bezbramkowych remisach z Brazylią i Japonią oraz wygranej 2:0 z Zambią zajęła drugie miejsce w grupie i awansowała do ćwierćfinału imprezy.

Wówczas Polki zmierzyły się z zawodniczkami z Korei Północnej. Po zaciętym meczu "biało-czerwone" odpadły przegrywając 0:1. Koreanki finalnie okazały się najlepszą drużyną całego turnieju. Po wygranych w półfinale z USA oraz finale z Hiszpankami Korea Północna po raz trzeci w historii została mistrzem świata kobiet U-17.

Los sprawił, że Polki po dwóch latach dostaną szanse rewanżu na zawodniczkach z tego kraju. W czwartek w Zurychu reprezentacja Polski kobiet do lat 17 poznała swoich rywali na nadchodzącym mundialu. Prócz Korei Północnej Polki zagrają również z Portoryko oraz jedną z reprezentacji, która przebrnie eliminacje w strefie afrykańskiej. Ostatnim rywalem Polek będzie jedna z czterech drużyn z grona: Benin, Gwinea, Nigeria oraz Sierra Leone.

Dublet Zofii Burzan dał reprezentacji Polski kobiet U-17 awans na mistrzostwa świata

Selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet do lat 17 Paulina Kawalec

