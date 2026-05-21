FIFA ogłasza, oto rywale Polski na mundialu. Będzie okazja do rewanżu

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Reprezentacja Polski kobiet do lat 17 zakończyła niedawne mistrzostwa Europy na piątym miejscu. Ten sukces dał im awans na mistrzostwa świata, które na przełomie października i listopada zostaną rozegrane w Maroku. W czwartek w siedzibie FIFA dokonano losowania grup turnieju finałowego. Polki będą miały okazję zrewanżować się aktualnym mistrzyniom świata za porażkę sprzed dwóch lat.

Podświetlone logo FIFA na białym tle, grupa flag przed siedzibą FIFA w Zurychu nocą, widoczne drzewa bez liści.
Siedziba FIFA w ZurychuPhoto by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

W ostatnich dniach PZPN obwieścił kibicom wieści o niespodziewanym sukcesie. Wszystko z powodu reprezentacji Polski kobiet do lat 17, dla której docelową imprezą tego roku były mistrzostwa Europy organizowane w Irlandii Północnej. Drużyna prowadzona przez Paulinę Kawalec trafiła do wymagającej grupy i już na starcie otrzymała bardzo zimny prysznic. Bo inaczej nie można napisać o porażce 0:5 z kadrą Francji.

Tylko nieco lepiej było w starciu z Hiszpankami, zakończonym porażką "biało-czerwonych" wynikiem 1:4. Kluczowe dla Polek okazało się jednak spotkanie grupowe z reprezentacją Finlandii. Wygrana 1:0 dała im trzecie miejsce w grupie, a co za tym idzie, prawo gry przeciwko Anglii w meczu o 5. miejsce mistrzostw Europy.

Dodatkową stawką tego spotkania był awans na tegoroczne mistrzostwa świata, które na przełomie października i listopada odbędą się w Maroku. Finałowe starcie okazało się niezwykle szczęśliwe dla "biało-czerwonych", które po dublecie Zofii Burzan wygrały 2:0 i rozpoczęły świętowanie awansu na mundial.

Zobacz również:

Reprezentacja Polski Socca
Piłka nożna

Koncert Polaków na mistrzostwach Europy. Nie było czego zbierać. Cztery gole

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

Polki poznały rywalki na mistrzostwach świata U-17. Będzie okazja do rewanżu na mistrzyniach świata

Polki zagrają na mistrzostwach świata po raz drugi w historii. Poprzedni start miał miejsce dwa lata temu. Drużyna prowadzona wówczas przez Marcina Kasprowicza po bezbramkowych remisach z Brazylią i Japonią oraz wygranej 2:0 z Zambią zajęła drugie miejsce w grupie i awansowała do ćwierćfinału imprezy.

Wówczas Polki zmierzyły się z zawodniczkami z Korei Północnej. Po zaciętym meczu "biało-czerwone" odpadły przegrywając 0:1. Koreanki finalnie okazały się najlepszą drużyną całego turnieju. Po wygranych w półfinale z USA oraz finale z Hiszpankami Korea Północna po raz trzeci w historii została mistrzem świata kobiet U-17.

Los sprawił, że Polki po dwóch latach dostaną szanse rewanżu na zawodniczkach z tego kraju. W czwartek w Zurychu reprezentacja Polski kobiet do lat 17 poznała swoich rywali na nadchodzącym mundialu. Prócz Korei Północnej Polki zagrają również z Portoryko oraz jedną z reprezentacji, która przebrnie eliminacje w strefie afrykańskiej. Ostatnim rywalem Polek będzie jedna z czterech drużyn z grona: Benin, Gwinea, Nigeria oraz Sierra Leone.

Zobacz również:

Ewa Pajor
Reprezentacja

Najpierw finał Ligi Mistrzów, a potem to. Oto co czeka Pajor. Już ujawnili

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Piłkarka w czerwonym stroju z numerem 14 cieszy się z udanej akcji podczas meczu, za nią dwie zawodniczki z tej samej drużyny oraz rywalki w białych strojach.
Dublet Zofii Burzan dał reprezentacji Polski kobiet U-17 awans na mistrzostwa świataMATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRASPORTNewspix.pl
Osoba w beżowym płaszczu z założonymi rękami i krótkimi ciemnymi włosami stoi na zewnątrz przy rozmytym tle.
Selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet do lat 17 Paulina KawalecMATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRASPORTNewspix.pl
Cezary Kulesza
Cezary KuleszaMateusz Birecki/REPORTER East News


Matty Cash: Miło mi, że jestem cząstką tego sukcesu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja