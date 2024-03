W większości federacji zrzeszających reprezentacje danego kontynentu eliminacje do mistrzostw świata w 2026 już ruszyły. Wyjątkami są tylko UEFA (strefa europejska) oraz OFC (strefa państw Oceanii). W strefie AFC (Azja) rozegrano jak do tej pory trzy kolejki spotkań. W czwartej po raz drugi w trakcie tych eliminacji miały się spotkać Japonia i Korea Północna. W pierwszym meczu obu tych reprezentacji Japończycy zwyciężyli 1:0. FIFA poinformowała, że do rewanżu już nie będzie. Reklama

FIFA odwołała mecz el. mistrzostw świata, bo... zabrakło wolnego terminu

Pierwotnie mecz grupy B miał zostać rozegrany na stadionie Kim Ir Sena w stolicy Korei Północnej. Wówczas AFC wydała tajemniczy komunikat, w którym przekazała, że spotkanie "nie odbędzie się zgodnie z planem z powodu nieprzewidzianych okoliczności". Okazało się, że północnokoreańskie władze były zaniepokojenie rosnącą liczbą zgłoszonych przypadków zakażenia paciorkowcami w Japonii.

Dlatego później próbowano zorganizować potyczkę na neutralnym terenie. Ostatecznie sprawę do rozstrzygnięcia przekazano FIFA. Ta zadecydowała o definitywnym odwołaniu meczu. Powód takiego rozstrzygnięcia jest bardzo prozaiczny. FIFA miała problemy ze znalezieniem alternatywnego miejsca lub daty meczu. Wszystko wskazuje na to, że Japonii zostanie przyznany walkower 3:0 i pozwoli to jej przejść do kolejnego etapu eliminacji z kompletem czterech wygranych.

Okolicznościom tej rywalizacji nie sprzyjał też fakt, że oba kraje od dłuższego czasu nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Przed meczem w Pjongjangu ministerstwo spraw zagranicznych Japonii zaapelowało do swoich mieszkańców, aby nie jechali na mecz do Pjongjangu ze względu na "wrogie nastawienie do Japonii" w tym kraju.

Japonia w dobrej pozycji wyjściowej przed trzecią rundą eliminacji

Azjatycki system eliminacji do MŚ jest znacznie bardziej skomplikowany, niż europejski i dzieli się aż na pięć rund eliminacji. Japonia ze względu na swoje wysokie notowanie zaczęła zmagania od drugiej rundy. Jeśli faktycznie dostanie walkower, wówczas będzie rozstawiona w trzeciej rundzie, w której zagra 18 zespołów podzielonych na trzy grupy sześciozespołowe. Zagrają one ze sobą dwumecze każdy z każdym. Drużyny z pierwszego oraz drugiego miejsca (sześć reprezentacji) bezpośrednio awansują na mistrzostwa świata 2026. Pozostałe powalczą w czwartej rundzie o pozostałe dwa miejsca w dwóch grupach. Ich wicemistrzowie powalczą za to w piątej rundzie o ewentualne dodatkowe miejsce, które może zostać wywalczone poprzez baraże interkontynentalne.

Japonia jak na razie radzi sobie znakomicie, bo nie dość, że najprawdopodbniej otrzyma walkower i wygrała wspomiany pierwszy mecz Koreą Północną 1:0, to jeszcze wcześniej pokonała zanróno Syrię, jak i Mjanmę aż 5:0.

