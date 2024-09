W piątek Gianni Infantino pilnie spotkał się z nadawcami telewizyjnymi. Nie doszedł do porozumienia z Apple w kwestii globalnej umowy streamingowej, więc w lipcu otworzył przetarg. Jak czytamy w profilu Capology na platformie X, rozmowy idą źle, bo nadawcy uważają, że nie zapłacą za prawa audiowizualne tak dużo, jak oczekuje FIFA. Argumentują, że z turniejem kolidują terminarzowo mistrzostwa Europy kobiet i tenisowy Wimbledon. Dodają, że wartość zaniża brak Barcelony, Arsenalu i Manchesteru United, które nie uzyskały awansu.

Klubowe Mistrzostwa Świata organizowane "na kolanie". Wciąż bez sponsorów

Dodatkowo światowa centrala piłkarska wciąż nie podpisała umów z potencjalnymi sponsorami rozgrywek, co martwi zwłaszcza największe kluby. Z pewnością główną motywacją Manchesteru City, Realu Madryt czy Bayernu Monachium byłyby kwestie finansowe, bo na razie trudno jednoznacznie określić poziom prestiżu sportowego nowych KMŚ. Co jednak znamienne, pula nagród do zdobycia także jeszcze nie została ogłoszona właśnie z uwagi na brak porozumień sponsorskich.