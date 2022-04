FIFA kłania się w pas Putinowi. Skandal i kompromitacja przed losowaniem MŚ

Nie brakuje głosów, że zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie FIFA okryła się hańbą. Światowa federacja długo zwlekała z podjęciem działań mocno i stanowczo potępiających zbrojną agresję Rosji. Grała na czas i kluczyła. W końcu ugięła się pod presją i zawiesiła Rosjan , ale... i tak szukała furtki, by "uratować" dla nich możliwość walki o awans na mundial. Jak informowała Interia , rozważano nawet przełożenie meczu Rosja - Polska na czerwiec, a nie całkowite jego odwołanie.

Reklama

Ostatecznie pomysł spalił na panewce. Reprezentacja Rosji została ukarana walkowerem . W efekcie Polacy zagrali ze Szwecją w finale baraży. Pojedynek zwyciężyli i wywalczyli wyjazd na mistrzostwa świata w Katarze . Losowanie grup MŚ 2022 zaplanowano na 1 kwietnia.

Ale sprawa "romansu" Gianniego Infantino i kierowanej przez niego organizacji z Rosją się nie skończyła. Prezydent FIFA właśnie dopisał do niej nowy, nie mniej kuriozalny rozdział.

Ukraina skrzywdzona przez FIFA? To są konsekwencje decyzji

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Losowanie grup MŚ. Kamil Bortniczuk dla Interii: Michniewicz chce trafić na Argentynę. Wideo INTERIA.TV

Gianni Infantino z zachwytem wspomina mundial w Rosji. A równocześnie mówi o... cierpieniu Ukraińców

Przy okazji kongresu FIFA Infantino ukłonił się Putinowi i podkreślił, z jak wielkim bólem serca przychylił się do wniosku o wyrzucenie Rosji z rozgrywek. "Musieliśmy usunąć z rozgrywek reprezentację Rosji. Oczywiście, ta decyzja nie była łatwa, bo dotyczy ludzi, którzy kochają piłkę nożną jak my wszyscy. Ale musieliśmy to zaakceptować. Teraz musimy patrzeć w przyszłość i mieć nadzieję, że konflikt się skończy" - powiedział cytowany przez Match.tv.

W przemówieniu na zjeździe federacji laureat rosyjskiego Orderu Przyjaźni rozpływał się nad... mundialem zorganizowanym w Rosji w 2018 roku. Zachwyty zestawił z apelem o przerwanie wojny.

Ostatnie mistrzostwa świata, które zorganizowaliśmy, odbyły się w Rosji. Było to wspaniałe wydarzenie, ale to oczywiste, że nie rozwiązało problemów na świecie ani nawet w regionie. Mam apel do wszystkich, którzy mają jakąś władzę na tym świecie: proszę, zakończcie konflikty i wojny - wygłosił, a zgromadzeni zareagowali oklaskami.

Podkreślał, że "niewinni ludzie cierpią i umierają". Lecz przez gardło nie przeszło mu, z czyjej to winy. Nie wymienił Rosji albo Białorusi jako sprawców wojny w Ukrainie i inicjatorów dramatów ukraińskiej ludności. W zamian rozprawiał o "mocy futbolu, która łączy ludzi i przekracza granice kulturowe". Nawoływał do pojednania i przywoływał postaci Mandeli i Gandhiego.

Jeśli spojrzymy w przeszłość, to kim są ludzie, którzy wywarli największy wpływ? To Mandela i Gandhi. Mieli wiele powodów, by postawić na agresję, ale poszli inną drogą. Moim zdaniem w piłce nożnej może być podobnie. Trzeba tworzyć pojednanie - orzekł.

Minuta ciszy na kongresie FIFA. Infantino do szejka zwracał się „mój bracie”

Zdjęcie Władymir Putin i Gianni Infantino to wielcy przyjaciele / AFP

Na kongresie FIFA ocenzurowano film z rosyjskimi zbrodniami na Ukrainie

Ze względu na wojnę przedstawiciele ukraińskiego związku piłkarskiego nie mogli wziąć udziału w kongresie FIFA w Dausze. Przygotowali jednak materiał, który chcieli zaprezentować wszystkim zgromadzonym. W wideo ukazano dramat Ukraińców, którzy od przeszło miesiąca odpierają ataki Rosji i Putina.

Jednak film... ocenzurowano. W oryginalnej wersji szef tamtejszej federacji, Andrij Pawełko, opowiadał, co dzieje się w jego kraju, a w tle pokazano poruszające obrazki z Ukrainy oraz efekty zbrodniczych działań Rosji. Jednak delegaci FIFA i reszta publiki mogli zobaczyć na ekranach wyłącznie przemawiającego prezesa ukraińskiego związku w kamizelce kuloodpornej. Ujęcia z ogarniętej wojną Ukrainy wycięto.

Wideo w całości trafiło do sieci. "Tak miało wyglądać nagranie z przemówieniem prezydenta UAF Andrija Pawełki do kongresu FIFA. Ale FIFA nie pozwoliła zademonstrować na ekranie nagrań z wojny na Ukrainie, usunęła ujęcia ze zbrodniami armii rosyjskiej, pozostawiając jedynie bezpośrednie przemówienie szefa federacji" - czytamy.

Chwilę wcześniej federacja prowadzona przez Infantino wykonała inny przychylny gest w kierunku Rosji i ustanowiła język rosyjski swoim nowym językiem urzędowym (obok portugalskiego, arabskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego).

Niemcy nie chcą trafić na Polskę! Jest w ich "grupie śmierci"

Zdjęcie Gianni Infantino i Władimir Putin, 2018 rok / AP / East News

Infantino nie chce odejść. Będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA

Wydawać by się mogło, że po takiej serii kompromitacji i zmasowanej krytyki Infantino (uznawany zresztą za osobę bliską Putinowi) da sobie spokój z prezydenturą FIFA. Nic bardziej mylnego. Ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję w 2023 roku.

Gianni Infantino na czele światowej federacji piłkarskiej stoi od 2016 roku. Choć wielu liczyło, że za jego prezydentury nastąpi nowe otwarcie i że wniesie powiew świeżości do skorumpowanego świata futbolu, nadzieje okazały się płonne.

Przyjaciel Putina umościł się w fotelu przywódcy najważniejszej piłkarskiej organizacji na świecie. I jest mu w nim tak wygodnie, że nie zamierza wstać z wygrzanego miejsca.

Losowanie grup mistrzostw świata. Zapraszamy na program "Interia Sport - gramy dalej"

Zdjęcie Gianni Infantino i Władimir Putin, 2018 rok / Mikhail Svetlov / Getty Images

Zdjęcie Gianni Infantino, szef FIFA, uznawany jest za przyjaciela Władimira Putina / AFP / East News

Zdjęcie Władimir Putin od lat mocno angażuje się w sport, nawiązał relacje m.in. z szefem FIFA, Giannim Infantino. I to właśnie FIFA miała początkowo opory przed całkowitym zawieszeniem Rosjan w rozgrywkach / VI Images via Getty Images / Getty Images