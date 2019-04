Były szef brazylijskiej federacji Jose Maria Marin, który w ubiegłym roku został skazany na karę czterech lat więzienia za korupcję, został dożywotnio zdyskwalifikowany przez FIFA i wykluczony z wszelkie działalności w futbolu.

Zdjęcie Jose Maria Marin został surowo ukarany przez futbolową centralę /Getty Images

O decyzji Komisji Etyki wobec 86-letniego działacza piłkarskiego światowa federacja poinformowała w poniedziałek. Musi dodatkowo zapłacić milion franków szwajcarskich kary.

W sierpniu 2018 Marin, podobnie jak Argentyńczyk Juan Angel Napout, zostali skazani przez sąd w Nowym Jorku za korupcję. Obaj przyjmowali łapówki w zamian za korzystne decyzje przy przyznawaniu praw marketingowych i telewizyjnych dotyczących meczów piłkarskich.

Sąd uznał Marina winnym przyjęcia łapówek w wysokości co najmniej 6,5 mln i skazał go na cztery lata pozbawienia wolności.



Kłopoty FIFA zaczęły się w maju 2015 roku, choć śledztwo prowadzone było od 2014. Wówczas przed kongresem w Zurychu na prośbę amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości aresztowano siedmiu działaczy FIFA, w tym Marina, którzy usłyszeli zarzuty korupcyjne. Postawiono im zarzuty przyjęcia łapówek o łącznej wartości ok. 100 milionów dolarów. Dopatrzono się także nieprawidłowości w procesie przyznania statusu gospodarza mistrzostw świata Niemcom (2006), RPA (2010), Rosji (2018) i Katarowi (2022).



Afera doprowadziła do zmian na szczytach światowej centrali - Szwajcar Gianni Infantino na stanowisku prezydenta FIFA zastąpił swojego rodaka Josepha Blattera.