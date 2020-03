Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przygotowały specjalny wideoklip, który ma pomóc w walce z koronawirusem. W nagraniu zachęcającym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wzięli udział znani zawodnicy, m.in. Lionel Messi.

Jak poinformowała FIFA w oświadczeniu, kampania "Przekaż wiadomość, aby wyeliminować koronawirusa" ma na celu przypomnienie podstawowych instrukcji: "umyj ręce, zakryj usta i nos, jeśli kaszlesz lub kichasz, unikaj dotykania twarzy, zachowuj dystans i zostań w domu (...)".

Oprócz Argentyńczyka Messiego w nagraniu wzięli udział m.in. Włoch Gianluigi Buffon, Brazylijczyk Alisson Becker, Kolumbijczyk Radamel Falcao, słynna amerykańska piłkarka Carli Lloyd, a także byłe gwiazdy futbolu.



Wideoklip będzie pokazywany w 13 językach.



"FIFA walczy z koronawirusem poprzez szereg kampanii i funduszy. Cieszę się, że światowy futbol pomaga WHO w eliminacji wirusa" - powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia.



Od początku pandemii koronawirusa na całym świecie odnotowano ponad 350 tysięcy przypadków zakażenia, w tym ponad 15 tysięcy zgonów.



Pandemia doprowadziła do wstrzymania bardzo wielu zawodów sportowych, a Europejska Unia Piłkarska (UEFA) zdecydowała o przełożeniu mistrzostw Starego Kontynentu na 2021 rok.

