FIFA grozi wykluczeniem brazylijskich drużyn

7 grudnia sąd w Rio de Janeiro usunął Rodriguesa i wszystkich jego urzędników z federacji (CBF) ze stanowiska z powodu nieprawidłowości podczas wyborów w piłkarskim związku. W zeszłym tygodniu Sąd Najwyższe podtrzymał to orzeczenie. Jednocześnie sąd postanowił, że brazylijska federacja musi w ciągu 30 dni roboczych zorganizować nowe wybory. Jako ich organizatora wskazano przewodniczącego sądu sportowego tego kraju Jose Perdiza.

"FIFA i CONMEBOL pragną mocno podkreślić, że do czasu przeprowadzenia takiej misji nie mogą zostać podjęte żadne decyzje mające wpływ na CBF, w tym jakiekolwiek wybory lub wezwania do wyborów. Jeżeli zasada ta nie będzie przestrzegana, FIFA nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko przekazać sprawę swojemu odpowiedniemu organowi decyzyjnemu do rozpatrzenia i podjęcia decyzji, która może również obejmować zawieszenie" - napisano w oświadczeniu.