Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino poinformował, że Chiny zostaną pierwszym gospodarzem nowych Klubowych Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2021 roku. Postanowienie zostało przyjęte jednomyślną decyzją Rady FIFA. - To historyczna chwila dla świata piłki nożnej - mówił na konferencji prasowej Infantino.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Infantino pozostaje prezydentem FIFA. Wideo INTERIA.TV

Media już od kilku dni spekulowały, że to właśnie Chiny jako pierwsze ugoszczą nową odsłonę klubowego mundialu. Oficjalna decyzja zapadła w czwartek w Szanghaju.

Reklama

- To historyczna decyzja. Rada FIFA jednomyślnie zdecydowała, by ogłosić Chiny jako gospodarza nowych Klubowych Mistrzostw Świata. Będą to rozgrywki, na które czekać będzie z niecierpliwością każda osoba - wszyscy, którzy kochają futbol. To pierwszy prawdziwy mundial, na którym rywalizować będą najlepsze kluby świata - przekonywał na spotkaniu z dziennikarzami Infantino.

Przypomnijmy, dotychczas w ramach Klubowych Mistrzostwach Świata spotykały się co roku najlepsze kluby z każdego kontynentu. Europa, dla przykładu, była reprezentowana przez zwycięzcę Ligi Mistrzów. Turniej był rozgrywany w grudniu, w mieście lub miastach wskazanych przez FIFA, w ostatnich dwóch latach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W tym i w przyszłym roku zawody są zaplanowane w Katarze. Od 2021 roku wszystko ulegnie diametralnej zmianie. Odtąd o trofeum będą walczyć 24 drużyny.

Wiemy już, jak rozdzielone zostaną miejsca pomiędzy poszczególne federacje. Osiem z nich przypadnie w udziale klubom z Europy, sześć ekipom z Ameryki Południowej, po trzy drużynom z: Azji, Afryki i strefy CONCACAF, a jedno dla przedstawiciela Oceanii.

- Każdy z nas, kochających futbol, jest fanem. Jesteśmy kibicami: lokalnych zespołów, reprezentacji, i któregoś z największych klubów. Teraz nasze miejscowe drużyny będą mogły stoczyć bój z tymi najlepszymi, to powód do dumy - przekonuje Infantino.

Od 2021 roku Klubowe Mistrzostwa Świata zostaną przeniesione na przełom czerwca i lipca i odbywać się będą raz na cztery lata, zastępując w ten sposób Puchar Konfederacji. Podczas zjazdu przedstawiciele Rady FIFA podjęli także kilka innych decyzji, między innymi:

Dofinansowanie futbolu kobiecego kwotą 500 milionów dolarów, z budżetu rezerwowego FIFA, w cyklu przypadającym na lata 2019-2022





Ogłoszenie Indonezji jako gospodarza mistrzostw świata U-20 w 2021 roku





Ogłoszenie Peru jako gospodarza mistrzostw świata U-17 w 2021 roku





Ogłoszenie Rosji jako gospodarza mistrzostw świata w piłce plażowej w 2021 roku





Zatwierdzenie poprawek w regulaminie FIFA w kwestiach związanych z przeprowadzeniem transferów

TB