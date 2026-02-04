Partner merytoryczny: Eleven Sports

FIFA chce przypodobać się Rosji. PZPN od razu reaguje. Oto stanowisko

Michał Chmielewski

Czy FIFA powinna przywrócić Rosję do międzynarodowej rywalizacji? - Musimy to zrobić. Zdecydowanie. Dotychczasowa izolacja nie przyniosła żadnych rezultatów - mówił ostatnio sam prezes organizacji, Gianni Infantino. Na słowa szefa FIFA zareagował PZPN. - Nic w tej kwestii się nie zmieniło - tłumaczy Łukasz Wachowski, sekretarz generalny.

Dwóch mężczyzn w garniturach i krawatach idących razem, obaj mają poważne miny, w tle rozmyta widownia stadionu.
Łukasz Wachowski i Cezary KuleszaANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Szybko po rozpoczęciu wojny w Ukrainie FIFA odsunęła Rosję i Białoruś od meczów międzypaństwowych. Jako pierwsza gry z państwami agresora odmówiła Polska, która miała zmierzyć się z reprezentacją Rosji w półfinale baraży o mistrzostwa świata w Katarze.

Kraje Łukaszenki i Putina wciąż są zawieszone. Podobnie jak rosyjskie i białoruskie kluby, które nie mogą występować w europejskich pucharach. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o ewentualnym zniesieniu kary. Konkretnie temat ten porusza Gianni Infantino.

PZPN reaguje na to, co zamierza FIFA. Chodzi o Rosjan. Już wszystko jasne

- Musimy to zrobić. Zdecydowanie. Dotychczasowa izolacja nie przyniosła żadnych rezultatów. Wywołała jedynie jeszcze więcej frustracji i nienawiści. Pomocne byłoby umożliwienie dziewczętom i chłopcom z Rosji udziału w meczach piłki nożnej w innych częściach Europy. Trzeba zapisać w naszych statutach, że nigdy nie powinniśmy zakazywać żadnemu krajowi gry w piłkę nożną z powodu działań jego przywódców politycznych - mówił ostatnio szef FIFA.

Słowa te w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" skomentował Łukasz Wachowski. - Z poziomu UEFA i FIFA nie otrzymaliśmy choćby maila w tej sprawie. Nie trafił do nas jakiejkolwiek sygnał do ewentualnej konsultacji tego tematu. Jeżeli otrzymamy oficjalne pismo w tej sprawie, na pewno dojdzie do spotkania zarządu PZPN i dyskusji - powiedział sekretarz generalny związku.

    W tej sprawie stanowisko PZPN się nie zmieniło. Polska federacja nadal nie wyobraża sobie scenariusza, w którym Rosjanie i Białorusini wracają do rywalizacji w trakcie toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą.

    - Nic w tej kwestii się nie zmieniło: rosyjska federacja jest członkiem UEFA i FIFA, ale drużyny z tego kraju są zawieszone i nie uczestniczą w rozgrywkach - podsumował Wachowski. Mimo to Rosjanie mają nadzieję, że organizacja Infantino rozpocznie działania, konsekwencją których będzie przywrócenie ich kraju do rozgrywek.

    Łysy mężczyzna w ciemnym płaszczu spaceruje po stadionie, w tle widoczne rozmyte elementy trybun oraz sprzęt sportowy osłonięty folią.
    Gianni InfantinoUlrik PedersenAFP
    Dwóch mężczyzn w garniturach, jeden z nich wskazuje ręką na puchar świata w piłce nożnej. W tle rozmyte sylwetki widzów oraz człowiek w mundurze.
    Szef FIFA Gianni Infantino i Władimir Putin, prezydent Federacji RosyjskiejSEBNEM COSKUNAFP
    Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzący przy stole konferencyjnym, mówiący do mikrofonu. Przed nim znajdują się butelki z napojami, a w tle widnieje ścianka reklamowa z logotypami sponsorów.
    Łukasz Wachowski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
