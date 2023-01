To jednak nie wszystko, bo " Dibu ", jak nazywają go koledzy z kadry, zapisał się również w pamięci kibiców jako bramkarz, który szczególnie lubi rozpraszać swoich rywali w trakcie wykonywania przez nich rzutów karnych . Podczas serii "jedenastek" w potyczkach z Holandią i Francją 30-latek albo dogadywał oponentom, albo celowo opóźniał ich próby "bawiąc się" piłką. W przypadku meczu z "Les Bleus" zdołał zdekoncentrować Comana czy Tchouameniego na tyle skutecznie, że ci kompletnie popsuli swoje uderzenia...

Emiliano Martinez zwrócił uwagę FIFA. Koniec nieczystych trików przy karnych?

Choć podobnych sztuczek dopuszczał się też m.in. Andries Noppert z zespołu "Oranje", to przede wszystkim zachowania Martineza miały być przyczynkiem do tego, by... sprawą zajęła się FIFA . Takie wnioski można przynajmniej wyciągnąć z tekstu Martina Liptona.

Zwrot akcji ws. rzutów karnych? IFAB ma podjąć kluczowe decyzje już w marcu

Niewykluczone więc, że Emiliano Martinez przyczyni się do - w pewnym sensie historycznej - zmiany dotyczącej strzałów z wapna. Patrząc jednak na okoliczności, może to nie być jednak powód do dumy dla bez wątpienia wyrazistego zawodnika, będącego na co dzień kolegą klubowym reprezentanta Polski Matty'ego Casha w Aston Villi.