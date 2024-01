Fernando Santos znowu w potężnych tarapatach. Spektakularny pogrom, żal patrzeć

Fernando Santos "położył" eliminacje Euro 2024. Pod jego wodzą reprezentacja Polski przegrała wszystkie mecze wyjazdowe - z Czechami , Mołdawią i Albanią . Ostatniej szansy na awans do turnieju finałowego szukać musi w marcowych barażach.

Do dymisji Portugalczyka doszło 13 września. 69-latek pozostawał bez pracy przez niespełna cztery miesiące. Przed dwoma tygodniami podpisał półtoraroczną umowę z Besiktasem Stambuł .

Fernando Santos przeprasza za ligowy blamaż. "Biorę pełną odpowiedzialność"

Rozpoczął od dwóch zwycięstw, ale szybko zaczęły się schody. W ostatniej kolejce prowadzona przez niego drużyna została spektakularnie rozbita przez ligowego outsidera . Wyjazdowa porażka 0-4 z przedostatnim w tabeli Pendiksporem rozsierdziła kibiców stambulskiego klubu do granic.

Już po czterech minutach ekipa Santosa przegrywała 0-1. W drugiej połowie otrzymała trzy kolejne ciosy w ledwie 12 minut . Efekt? Strata do liderującego Fenerbahce wynosi już 19 punktów.

- Biorę na siebie pełną odpowiedzialność. Przepraszam wszystkich kibiców. To ja jestem trenerem. Ale głowy do góry, jesteśmy Besiktasem. Wielu ważnych zawodników jest kontuzjowanych. Mimo ich nieobecności potrafiliśmy zagrać dobrze w poprzednich meczach. Teraz przed nami mecz z Adaną, moi zawodnicy podejdą do niego z podniesionymi głowami i dadzą z siebie wszystko. Rozwiążemy tę sytuację - zapewnia niedawny selekcjoner "Biało-Czerwonych".