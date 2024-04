Fernando Santos zaliczy miękkie lądowanie. Były selekcjoner może poprowadzić Polaka

Fernando Santos powoli traci grunt pod nogami, jeśli chodzi o turecką piłkę. Portugalczyk znajduje się na bardzo dobrej drodze do stracenia swojej pracy w Besiktasie. Jeśli faktycznie do tego dojdzie, to wszystko wskazuje na to, że o nowe miejsce zatrudnienia trudno nie będzie. Turecka agencja "Takvim Haber" przekazała, że Portugalczyk po sezonie odejdzie z Turcji i przeniesie się do Panatinaikhosu Ateny, gdzie gra Bartłomiej Drągowski.