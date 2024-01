W rozmowie wrócił m.in. do mistrzostw świata z 2022 roku, po których zakończyła się jego przygoda z portugalską kadrą.

Fernando Santos zaprzecza, że ma konflikt z Cristiano Ronaldo

- Już wtedy o tym mówiłem. Rozumiem, że Cristiano nie był zadowolony, bo zaczął dwa mecze na ławce rezerwowych, ale muszę przyznać, że miał nienaganne podejście do zespołu. Naprawdę celebrował gole, gdy wygrywaliśmy 6-1 ze Szwajcarią, a gdy wszedł, dał z siebie wszystko - powiedział Santos.

Gdybyśmy wygrali ćwierćfinał, być może wróciłby do podstawowej jedenastki. To była tylko decyzja taktyczna, bardzo trudno było mi ją podjąć

- Darzę go wielkimi uczuciami, także poza boiskiem. Dziś Ronaldo wrócił do doskonałej formy, regularnie gra i strzela wiele bramek, co nie zdarzało się przed mundialem. Jestem bardzo szczęśliwy, patrząc na niego - powiedział Santos.