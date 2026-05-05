FC Porto podjęło decyzję ws. Jakuba Kiwiora. Krótki komunikat
Jakub Kiwior przed rozpoczęciem sezonu 2025/26 został wypożyczony z Arsenalu Londyn do FC Porto. We wtorkowe popołudnie portugalski klub wydał komunikat ws. przyszłości reprezentanta Polski.
Jakub Kiwior przed sezonem został wypożyczony z Arsenalu do FC Porto. W umowie między klubami był zapis, że portugalski klub może wykupić Polaka, gdy zapłąci 17 milionów euro.
W czwartkowe popołudnie FC Porto wydało krótki komunikat. - FC Porto skorzystało z opcji wykupu Jakuba Kiwiora - czytamy.
Umowa między Porto, a Kiwiorem obowiązywać będzie do czerwca 2030 roku. Portugalczycy poinformowali, że w kontrakcie wpisano klauzulę odstępnego. Zainteresowany klub będzie musiał wpłacić 70 milionów euro, aby móc pozyskać 26-latka.
Kiwior rozegrał w barwach "Smoków" 38 meczów i sięgnął po mistrzostwo Portugalii. Wspólnie z Janem Bednarkiem stworzył duet środkowych obrońców, w którym zakochali się kibice portugalskiego giganta.