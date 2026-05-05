FC Porto podjęło decyzję ws. Jakuba Kiwiora. Krótki komunikat

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Jakub Kiwior przed rozpoczęciem sezonu 2025/26 został wypożyczony z Arsenalu Londyn do FC Porto. We wtorkowe popołudnie portugalski klub wydał komunikat ws. przyszłości reprezentanta Polski.

article cover
FC Porto podjęło decyzję ws. Jakuba KiwioraMIGUEL RIOPAAFP

Jakub Kiwior przed sezonem został wypożyczony z Arsenalu do FC Porto. W umowie między klubami był zapis, że portugalski klub może wykupić Polaka, gdy zapłąci 17 milionów euro.

FC Porto poinformowało o przyszłości Kiwiora

W czwartkowe popołudnie FC Porto wydało krótki komunikat. - FC Porto skorzystało z opcji wykupu Jakuba Kiwiora - czytamy.

Umowa między Porto, a Kiwiorem obowiązywać będzie do czerwca 2030 roku. Portugalczycy poinformowali, że w kontrakcie wpisano klauzulę odstępnego. Zainteresowany klub będzie musiał wpłacić 70 milionów euro, aby móc pozyskać 26-latka.

Kiwior rozegrał w barwach "Smoków" 38 meczów i sięgnął po mistrzostwo Portugalii. Wspólnie z Janem Bednarkiem stworzył duet środkowych obrońców, w którym zakochali się kibice portugalskiego giganta.

Zobacz również:

Kylian Mbappe
La Liga

Burza przed El Clasico. Nie czekali na wyniki badań. Media: Mbappe już na aucie

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Piłkarz w stroju biało-niebieskim prowadzi piłkę po zielonej murawie stadionu podczas meczu piłki nożnej, na trybunach widoczni widzowie.
Jakub KiwiorZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Piłkarz w stroju biało-niebieskim prowadzi piłkę po zielonej murawie stadionu podczas meczu piłki nożnej, na trybunach widoczni widzowie.
Jakub KiwiorZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Bartłomiej Lemański: Po dłuższej przerwie wracam do reprezentacji. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja