Jakub Kiwior przed sezonem został wypożyczony z Arsenalu do FC Porto. W umowie między klubami był zapis, że portugalski klub może wykupić Polaka, gdy zapłąci 17 milionów euro.

FC Porto poinformowało o przyszłości Kiwiora

W czwartkowe popołudnie FC Porto wydało krótki komunikat. - FC Porto skorzystało z opcji wykupu Jakuba Kiwiora - czytamy.

Umowa między Porto, a Kiwiorem obowiązywać będzie do czerwca 2030 roku. Portugalczycy poinformowali, że w kontrakcie wpisano klauzulę odstępnego. Zainteresowany klub będzie musiał wpłacić 70 milionów euro, aby móc pozyskać 26-latka.

Rozwiń

Kiwior rozegrał w barwach "Smoków" 38 meczów i sięgnął po mistrzostwo Portugalii. Wspólnie z Janem Bednarkiem stworzył duet środkowych obrońców, w którym zakochali się kibice portugalskiego giganta.

Jakub Kiwior ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Jakub Kiwior ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Bartłomiej Lemański: Po dłuższej przerwie wracam do reprezentacji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport