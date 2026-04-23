FC Porto ograbione? Bednarkowi puściły hamulce. "Co jeszcze musi się stać?"

Szymon Łożyński

Ostatnie dni nie są udane dla FC Porto. Portugalska drużyna najpierw straciła szansę na triumf w Lidze Europy, a kilka dni później stało się jasne, że nie wygra także krajowego pucharu. Po remisie 0:0 ze Sportingiem frustracji nie ukrywał Jan Bednarek. Reprezentant Polski nie miał litości dla sędziego, a jego słowa chętnie cytują portugalscy dziennikarze.

Jan Bednarek (drugi od lewej) ma pretensje do sędziego
Jan Bednarek (drugi od lewej) ma pretensje do sędziegoDiogo CardosoGetty Images

Nie będzie podwójnej korony dla FC Porto. Drużyna trzech Polaków pewnie zmierza po mistrzostwo Portugalii - w tabeli na cztery kolejki przed końcem sezonu ma aż siedem punktów przewagi nad wiceliderem Benfiką. W krajowym pucharze popularne "Smoki" zostały jednak zatrzymane przez Sporting Lizbona.

W pierwszym meczu obu drużyn Sporting wygrał 1:0. Wydawało się, że w rewanżu, na swoim stadionie, FC Porto odrobi taką stratę. Nic bardzie mylnego. W środowy wieczór, w rewanżowym starciu obu drużyn, nie padł żaden gol, a bezbramkowy remis oznaczał, że do finału Pucharu Portugalii awansował Sporting.

W środowym starciu w wyjściowym składzie Porto zagrało trzech Polaków: Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski. Po ostatnim gwizdku sędziego najgłośniej w Portugalii jest o pierwszym z wymienionych. A to za sprawą jego słów już po meczu. Bednarek nie gryzł się w język i skrytykował arbitra za brak czerwonej kartki dla rywala.

- Uważam, że w środku pola przeciwnika doszło do innych fauli. Jeden z nich zasługiwał wyraźnie na czerwoną kartkę. Nie wiem, co musi się jeszcze stać, żeby ją pokazać? To była oczywista czerwona kartka, która zmieniłaby losy meczu. Koniec, kropka - grzmiał reprezentant Polski, cytowany przez dziennik "A Bola".

- Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać. Bardzo się staraliśmy, ale to nie wystarczyło. Niestety odpadliśmy z pucharu - dodał Bednarek.

FC Porto pozostaje zatem skupić się na walce o mistrzostwo i postawić w tym kierunku przysłowiową kropkę nad "i". W niedzielę 26 kwietnia o godzinie 19:00 lider tabeli na wyjeździe zmierzy się z Estrela Amadora.

