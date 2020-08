Kamil Wilczek został piłkarzem FC Kopenhaga. Polski napastnik podpisał z duńskim zespołem trzyletni kontrakt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłkarskie legendy "Orłów" - Robert Lewandowski. Wideo INTERIA.TV

Wilczek jest dobrze znany kibicom w Danii, ponieważ grał w Brøndby Kopenhaga, gdzie, w 163 meczach strzelił 92 gole.

Reklama

Właśnie z Brøndby napastnik przeszedł z styczniu do tureckiego Goeztepe. Tam nie szło mu jednak już tak dobrze i w 14 spotkaniach ligowych zdobył tylko bramkę.



"Oczywiście, znamy bardzo dobrze Wilczka z jego pierwszego pobytu w Superlidze, kiedy przez trzy sezony z rzędu pokazał, że jest prawdziwym snajperem, posiadającym unikatowe umiejętności w polu karnym i pracującym dla zespołu" - powiedział Ståle Solbakken, menedżer FCK, cytowany przez internetową stronę klubu.



"W naszej drużynie jest wielu utalentowanych napastników jak: Jonas Wind, Mo Daramy, Mikkel Kaufmann i Michael Santos, ale Wilczek uzupełnia ich, posiadając inną jakość" - dodał.

Do swojego transferu na stronie klubu odniósł się także 32-letni zawodnik.



"Kiedy pojawiła się ta możliwość, nie miałem wątpliwość, że przyjście tutaj to dobry krok dla mnie. Znam dobrze Superligę i trafiam do klubu, który co roku walczy o mistrzostwo i europejskie sukcesy. Sam jestem osobą ambitną i to do mnie przemawia" - stwierdził Wilczek.