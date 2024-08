FC Barcelona wróciła do grania w piłkę, choć wciąż nieoficjalnego. "Duma Katalonii" w ostatnim testowym meczu przed startem sezonu zmierzyła się z AS Monaco w ramach Pucharu Gampera przed własnymi kibicami. To spotkanie miało pokazać, jaki jest stopień gotowości drużyny tworzonej przez Hansiego Flicka. Od początku zagrał Robert Lewandowski. Nie było to dobre spotkanie w wykonaniu wicemistrzów Hiszpanii. Francuska drużyna wygrała 3:0, co sprawia, że Barca pierwszy raz od 12 lat przegrała spotkanie o Puchar Gampera.