Wirtz na celowniku Realu Madryt i Barcelony. Wojna o gwiazdę

Hiszpańska "Marka" twierdzi jednak, że na pole-position znajduje się w tej walce Real Madryt. "Real Madryt już kilka miesięcy temu rozpoczął pracę nad zakontraktowaniem Wirtza. Agenci i dyrektorzy - dokładnie ci, którzy w listopadzie twierdzili, że Mbappé trafi do Realu - dziś mówią, że istnieje już pewien "pakt" między klubem a graczem na transfer latem 2025 roku" - czytamy. W artykule znalazło się także odniesienie do plotek o zainteresowaniu Barcelony. Dziennikarze twierdzą, że w Madrycie jasno odnoszą się do tej sytuacji. "To żaden problem" - czytamy.