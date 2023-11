Wobec FC Barcelony po poprzednim względnie udanym sezonie wyraźnie wzrosły oczekiwania. "Duma Katalonii" w poprzednich rozgrywkach niespodziewanie sięgnęła bowiem po mistrzostwo Hiszpanii i Superpuchar Hiszpanii. Wówczas wydawało się, że jest to wynik mimo wszystko nieco ponad stan. Minionego lata klub chciał zrobić wszystko, aby obronić tytuł i powalczyć w Lidze Mistrzów.

FC Barcelona może się cieszyć. Świetna wiadomość

Najpierw kontuzji doznali Ronald Araujo oraz Pedri. Ten pierwszy już wrócił do gry. Następnie do listy dołączyli także Raphinha , Frenkie de Jong , Robert Lewandowski i Jules Kounde. Każdy z nich jest absolutnie kluczowym zawodnikiem w taktyce trenera Xaviego. Polak i Brazylijczyk pojawili się już na murawie w sobotnim El Clasico przeciwko Realowi Madryt , ale w tamtym meczu najbardziej brakowało Holendra.

Na jego nieobecności cierpi nie tylko druga linia, ale cały zespół. Pomocnik od początku sezonu znajdował się w świetnej formie i niektórzy eksperci umieszczali go w top5 najlepszych piłkarzy La Liga. Okazuje się, że jego rekonwalescencja dobiega już końca. Według Javiego Miguela z dziennika "AS" pomocnik ma być dostępny do gry na najbliższy mecz ligowy z Realem Sociedad.