Według najnowszych informacji przekazanych przez absolutnego guru nowinek transferowych, Fabrizio Romano, transfer Ousmane Dembele do PSG znajduje się na ostatniej prostej. Kolega Roberta Lewandowskiego z linii ataku Barcelony miał przystać na propozycję Paryżan i jest gotowy na to, by w najbliższym czasie zmienić otoczenie.

Kolega Lewandowskiego opuszcza Barcelonę. PSG liderem wyścigu po Ousmana Dembele

Nie jest tajemnicą, że odejście Dembele będzie dla "Dumy Katalonii" szczególnie bolesne. Na to, by skrzydłowy pozostał w klubie za wszelką cenę, naciskał Xavi, który widział w nim jeden z czołowych elementów swojej taktycznej układanki.

W przypadku odejścia francuskiej gwiazdy z Barcelony, klub rozpocznie poszukiwania godnego następcy. Wiele wskazuje na to, że kataloński klub zintensyfikuje swoje starania, by pozyskać Joao Cancelo. Jak informują hiszpańskie media, Xavi jest wielkim fanem talentu Giovaniego Lo Celso i bardzo by chciał, by ten zawodnik zasilił szeregi jego zespołu, jeszcze przed startem kampanii ligowej.