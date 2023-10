FC Barcelona rywalizuje z Realem Madryt o gwiazdę. Transfer jest realny

FC Barcelona i Real Madryt mają chęć na przystąpienie do wyścigu o Leroya Sane. Do wygaśnięcia kontraktu reprezentanta Niemiec z Bayernem Monachium pozostało tylko 1,5 roku, więc jeśli Bawarczycy chcą zarobić na 27-latku, mogą albo przedłużyć z nim umowę i sprzedać go później, albo zgodzić się na transfer już niedługo. Sam Sane podobno ma się skłaniać ku zmianie barw, na co liczą dwa najsłynniejsze hiszpańskie kluby.