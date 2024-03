FC Barcelona ogłasza. To będzie wielki hit z udziałem Roberta Lewandowskiego

FC Barcelona, jak większość europejskich klubów w poszukiwaniu pieniędzy latem wybierze się na przedsezonowy turniej do USA, gdzie w meczach towarzyskich "Blaugrana" zmierzy się z innymi gigantami. Co roku największe emocje budzi oczywiście letnie El Clasico i nie inaczej będzie w tym sezonie. FC Barcelona oficjalnie na swoich social mediach poinformowała, że 3 sierpnia w New Jersey zmierzy się właśnie z Realem Madryt, a gwiazdą nagrania jest oczywiście Robert Lewandowski.