Przez to "Duma Katalonii" obecnie ma problemy z finansowym fair-play. Obecnie klub obowiązuje zasada 3:1, co można bardzo łatwo wytłumaczyć. Na każde wydane jedno euro Barcelona musi poświadczyć zarobionymi trzema. Żeby więc zapłacić przykładowo 50 milionów euro za piłkarza, musi zarobić 150 milionów (np. ze sprzedaży jakiejś gwiazdy). To sytuacja piekielnie skomplikowana, bo "Blaugrana" niezbyt chce sprzedawać swoje gwiazdy. W związku z tym działacze robią wszystko, aby wrócić do zasady 1:1, która obowiązuje większość klubów La Liga.