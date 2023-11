FC Barcelona chce wzmocnić ofensywę. Celem największa rewelacja La Liga

FC Barcelona jest po dobrym sezonie. Drużyna prowadzona przez Xaviego mimo pewnych braków kadrowych, była w stanie ograć w La Liga Real Madryt i sięgnąć po tytuł najlepszej drużyny w Hiszpanii. Nie udałoby się to jednak, gdyby nie wysiłek finansowy i transferowy. Do klubu przed sezonem 2022/2023 przyszli bowiem piłkarze, którzy kosztowali ponad 150 milionów euro.

FC Barcelona chce wzmocnić ofensywę. Perełka na celowniku

Według katalońskiego "Sportu" obecnie celem jest wzmocnienie ofensywy. Kandydatów do tej roli z pewnością jest kilku. Jedną z bardzo ciekawych opcji ma być podobno Brazylijczyk Savinho. Skrzydłowy przebojem wdarł się do La Liga i z pewnością na tym etapie sezonu znalazłby się w gronie tych, którzy najbardziej pozytywnie zaskoczyli obserwatorów całej hiszpańskiej ligi.

"Savio z Girony jest bardzo uważnie obserwowany przez Deco. Klub w letnim okienku transferowym chce wzmocnić lewe skrzydło, a Brazylijczyk jest jednym z kandydatów" - czytamy. Warto pamiętać, że Savio do hiszpańskiej Girony jest jedynie wypożyczony z francuskiego Troyes. To z kolei jest częścią Football City Group, do którego należy oczywiście Manchester City.