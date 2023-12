Fatalny błąd w środku pola. Dramatyczny początek Rakowa Częstochowa [WIDEO]

Raków Częstochowa do ostatniego meczu fazy grupowej Ligi Europy podchodził ze świadomością, że nie wszystko zależy od nich. Zwycięstwo z Atalantą mogło nie wystarczyć, bo to Sturm miał lepszy bilans bramkowy. Niemniej jednak trzeba było zrobić wszystko, aby to spotkanie wygrać. Spotkanie rozpoczęło się jednak najgorzej, jak tylko mogło - od dwóch fatalnych błędów i już w 28 minucie Raków musiał odrabiać dwubramkową stratę.