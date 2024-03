Fatalny błąd Frankowskiego w derbach. Bolesna noc dla RC Lens

RC Lens początek tego sezonu miało bardzo słabe. Wicemistrzowie Francji z poprzednich rozgrywek długo musieli szukać formy, a dodatkowo pierwszy raz w historii zespół ze Stade Felix-Bollaert występuje także w rozgrywkach Ligi Mistrzów . To z kolei sprawia, że wyzwanie jest jeszcze większe, a Franck Haise mierzy się z czymś, z czym w swojej trenerskiej karierze nie miał wcześniej do czynienia. Na jego szczęście jednak tabela Ligue 1 w tym sezonie jest bardzo spłaszczona.

Dzięki temu Lens wciąż liczy się w walce nie o mistrzostwo, ale o drugi z rzędu awans do Ligi Mistrzów. Przed 27. kolejką ligi francuskiej szóste Lens z drugim Brestem dzieliło ledwie pięć oczek . Przy pozostałych dwunastu meczach taki dystans to praktycznie nic. W 27. serii gier Lens z pewnością nie miało jednak szczęścia. Po powrocie z przerwy reprezentacyjnej wicemistrzowie Francji musieli bowiem zmierzyć się z innym wielkim rywalem, a konkretnie Lille, a więc w derbach północy Francji.

Hit w Ligue 1 z udziałem Frankowskiego. Błąd Polaka i porażka

- W tym sezonie graliśmy z Arsenalem, PSV, Sevillą, PSG, Marsylią - to są ważne mecze, ale mecz sezonu to jest mecz z Lille - tak o tym pojedynku mówił przed meczem Przemysław Frankowski w rozmowie z "Canal + Sport". Te słowa tak naprawdę mówią wszystko o tym, jaką wagę miało to spotkanie i nie tylko w odniesieniu do punktów. To pojedynek w rodzaju derbów Madrytu czy innych wielkich derbów. Napięcie przed pierwszym gwizdkiem było więc wielkie.