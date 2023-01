Niestety, dziś dotarły do nas bardzo niepokojące wieści o stanie zdrowia byłego piłkarza . Jego serce zostało nieodwracalnie uszkodzone i jest w stanie pracować jedynie na 30 procent swoich możliwości. Stan zdrowia Holendra jest więc o wiele poważniejszy, niż pierwotnie się wydawało.

Choroba serca najprawdopodobniej była przyczyną udaru, którego Overmars doznał w 30 grudnia 2022 roku. Do lutego natomiast pełnił on jeszcze funkcję dyrektora sportowego Ajaksu Amsterdam. Z tego stanowiska został zwolniony po tym, gdy wyszło na jaw wysyłanie przez niego niestosowanych wiadomości do pracownic klubu.