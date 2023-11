Fatalne wieści dla FC Barcelona. Duży cios. Gwiazdor wraca do klubu

Real Madryt w trakcie trwającej przerwy reprezentacyjnej dostał dwa bardzo mocne ciosy w postaci kontuzji gwiazd. Dotknięta zgrupowaniami została jednak także FC Barcelona. Julian Nagelsmann poinformował o kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki bramkarz w związku z kłopotami z plecami wraca do klubu, aby tam dojść do zdrowia i być gotowym do gry.